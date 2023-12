Napoli | le 3 coincidenze di Meret quando para i rigori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il rigoreta dacontro il Monza porta in dote altreregistrate nella scorsa stagione, quella dello scudetto-Monza ha avuto un verdetto che certo non può soddisfare Mazzarri e tutto l’ambiente. Ma nello 0-0 che accusa ovviamente l’attacco, privo del contributo di Osimhen, c’è almeno una sicurezza dell’anno dello scudetto: l’importanza di averein portac’è un rigore. Quelloto – anzi, bloccato – a Pessina è sulla stessa linea dei due neutralizzati nella scorsa stagione, a Colombo in campionato e a Giroud in Champions League. Tutti al Maradona, tutti sullo 0-0, tutti in gare terminate in parità.