Napoli | il pagellone poetico di fine anno

(Di domenica 31 dicembre 2023) . MERET: Nemmeno Paolo Fox avrebbe potuto definire il suo zodiaco. Protagonista assoluto nella stagione scudettata. È passato dall’essere Alex Magno a ritrovarsi Don Chisciotte. Ed ora “si sta come d’autunno sugli alberi le foglie” il nostro ermetico Ungaretti. 6,5 Di Lorenzo: Leader indiscusso, condottiero sagace e instancabile forza lavoro. Un operaio che ha prodotto più delle sue forze, si è allenato, si è sfaldato, si è ritrovato. Cerca la luce in fondo al tunnel, fascia al braccio.”E dalla notte, lugubremente listata di nero, scorreva, scorreva un rigagnolo di sangue purpureo.”Majakovskij: 7,5 Rrahmani: Amir il grande, il partner ideale di Kim. Andato via la spalla, le battute gli escono loffie. Unimmenso per lui, lungo e splendente fino al vortice di questi mesi.Poi m’han dato il valore del mio Essere ? Un solo Grammo di Cielo! Dickinson: 7 Juan ...