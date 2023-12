Napoli | il padre di Samardzic è in Italia | nuovi contatti con il Napoli

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ildi Lazarsi trova in. La trattativa colè aperta e già vicina alla chiusura, per portare il centrocampista...

Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 “Elimina i contatti maschili dalla rubrica e dai social. Non frequentare le amiche e non vestirti in modo vistoso. ... (dayitalianews)

Lazar Samardzic verso il Napoli : accordo vicino. Il padre in trattativa con l’Udinese. Aggiornamenti in tempo reale su Relevo. Il calciomercato ... (napolipiu)

Ilsembra avvicinarsi sempre di più a Lazar Samardzic, con notizie che indicano un contatto diretto tra ildel giocatore e gli azzurri. L'Udinese, attuale squadra di Samardzic, ha dato ...Otto anni senza Maikol. Era il 31 dicembre 2015, quando il 27enne, marito edi due figli di 2 e 5 anni, fu ucciso in piazza Forcella davanti al Teatro Triano. Maikol ... Altra, ...Il difensore romeno Radu Dragusin sta per lasciare il Genoa e intraprendere una nuova avventura lontano dalla Serie A. Nonostante l’interesse iniziale di squadre italiane come il Milan e il Napoli, ...Lazar Samardzic verso il Napoli: accordo vicino. Il padre in trattativa con l'Udinese. Aggiornamenti in tempo reale su Relevo.