Napoli | De Laurentiis blinda Simeone | non partirà a gennaio

(Di domenica 31 dicembre 2023)scontento alper il ruolo da terza scelta, ma Deha comunicato che non. Dopo le voci di un possibile addio a, il presidente Deha comunicato ache non verrà ceduto. Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante il poco spazio avuto nelle ultime gare e il malcontento per il ruolo di vice Raspadori, il Cholito resta importante per Mazzarri vista l’assenza di Osimhen. Nonostante i buoni numeri stagionali, il Cholito viene ormai considerato la terza scelta dietro Osimhen e Raspadori. Un declassamento che l’ex Verona fatica ad accettare.ambirebbe a una maglia da titolare e le offerte non gli mancherebbero, soprattutto dalla Premier League. Tuttavia, Aurelio ...

Ilpotrebbe andare sul mercato dopo l'uscita di Elmas: Deha una serie di nomi nella lista a centrocampo Ci sono tempi sempre urgenti in casaper raddrizzare un campionato nato ...Già la prossima settimana, Derecapiterà un'offerta scritta che andrà a ricalcare i 25 ...è in canna ma c'è da scommettere che non sarà il solo di un gennaio scoppiettante in casaAddio scudetto e nessuno a Napoli avrebbe mai immaginato che a fine dicembre la squadra campione d’Italia, con 16 punti di vantaggio sulla seconda, potesse avere un ritardo di 17 punti dal primo posto ...Gli azzurri chiudono il 2023 all'ottavo posto, fuori dalla zona Champions: per riconquistarla, e non fallire in Supercoppa, non va perso tempo ...