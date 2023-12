Nadia Battocletti vince la BOclassic e sorprende | “Voglio fare i 1500 alle Olimpiadi | non abbandono i 5000”

(Di domenica 31 dicembre 2023)ha vinto la, prestigiosa Classica di San Silvestro che va in scena lungo le strade del centro di Bolzano. La trentina ha battuto due avversarie africane di altissima levatura: ha preso il comando delle operazioni fin dprime battute e poi ha fiaccato la resistenza delle avversarie dirette nel corso dell’ultimo giro. Prima si è staccata la kenyana Margaret Chelimo Kipkemboi, poi con una magistrale accelerazione quando mancavano 200 metri al traguardo ha surclassato l’altra kenyana Nelly Chepchirchir (quarta suimetri agli ultimi Mondiali).ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono davvero molto felice. Man mano che i giri passavano sentivo i tifosi urlare. Io corro in casa: sono del ...

