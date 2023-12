Nadal sorride e applaude il pubblico | ma il suo rientro in campo è un ko Relevo

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il tennista spagnolo Rafaè tornato inper gli Atp 250 di Brisbane dopo 347 giorni di assenza. Insieme al compagno di doppio Lopez, però, ha perso contro l’Australia. Ora dovrà affrontare Thiem nel singolo.scrive: “Rafaè tornato prima del previsto, in un doppio insieme a Marc López. Una partita in cui non ha ottenuto la vittoria contro gli australiani Purcell e Thompson (6-4 e 6-4). La notizia migliore è stata che non c’erano tracce dell’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi dal 18 gennaio 2023. Oggiva quasi ad ogni colpo che effettuava con la sua racchetta. Tuttavia, il tennista delle Baleari sembrava mancare di ritmo nelle prime battute della partita. Come se avesse perso quella confidenza con ile la palla; qualcosa di normale dopo ...

