Nadal perde nel doppio a Brisbane | poi arriva l' annuncio sul suo futuro

Il serbo ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato di come lo spagnolo lo mettesse in difficoltà dal punto di vista psicologico a ... (notizie)

AGI - Dopo 347 giorni Rafael Nadal è torna to in campo nell'Atp 250 di Brisbane : il 37enne spagnolo ex numero uno del mondo ha giocato in doppio e in ... (agi)

Rafaelè tornato in campo nel doppio - in coppia con Marc Lopez - perdendo con un doppio 6 - 4 contro gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson. Il tennista maiorchino ha impiegato qualche ...Nella notte italiana tra lunedì e martedìaffronterà in singolare l'austriaco Dominic Thiem , numero 98 del mondo, sempre sul cemento di Brisbane, che ha superato le qualificazioni eliminando ...Il trentasettenne spagnolo ex numero uno del mondo era stato lontano dal tennis per quasi un anno a causa di un infortunio: ..."Sto bene e sono felice di essere tornato - esordisce un Nadal super sorridente in conferenza ... Ho ricordi positivi, anche se ho perso contro Raonic nei quarti: è stato un buon modo per preparare ...