Nadal a Brisbane | Felice di essere qui Sono pronto ma non so come andrà

A quasi un anno di distanza dall'ultimo match giocato (la sconfitta contro McDonald al secondo turno degli Australian Open con relativo infortunio) Rafatorna in campo a. Per il 37enne mancino spagnolo, sceso al n.672 del ranking e in gara grazie ad una wild card, prima un assaggio del cemento australiano in doppio con Marc Lopez: ...Rafaelha parlato in conferenza stampa ritornando sul suo ultimo anno, in cui ha recuperato dall'infortunio patito agli Australian Open 2023 contro McDonald: 'E' stato un ritorno lungo e diviso in più ...Dopo quasi un anno, Rafa Nadal è tornato in campo nell’ATP 250 di Brisbane: lo spagnolo ha perso in doppio con Marc Lopez. Il tandem spagnolo, infatti, è stato sconfitto in due set dalla coppia ...A quasi un anno di distanza dall’ultimo match giocato (la sconfitta contro McDonald al secondo turno degli Australian Open con relativo ...