Mourinho punge ancora Taylor | ' Il dio del calcio…'

Siamo alle ultime battute dell'anno. E allora è anche tempo di bilanci. L'ha fatto anchedopo la sconfitta della sua squadra in casa della Juve . Lo Special One vede il bicchiere mezzo pieno, ma nella sua disamina c'è spazio anche e soprattutto per Anthony Taylor , il discusso ...(dal 70' Azmoun 6:la difesa napoletana). Lukaku 7: Big Rom fa a spallate con tutta la difesa del Napoli e nel finale trova il gol che sigilla la vittoria.7: Finalmente una bella ..."In condizioni normali questo sarebbe un anno ultra-storico per la Roma. Avremmo vinto per due anni di fila una coppa europea e ci saremmo qualificati per la Supercoppa e per la Champions. Ma il dio d ...Su Gazzetta: "Allegri che risposta!". «Vittoria che pesa Acerbi Non guardo in casa dell’Inter». All’Allianz Stadium hanno festeggiato il Capodanno ...