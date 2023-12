MotoGP | Marquez | “Obiettivo essere in salute e in forma | non voglio infortuni”

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ultimo dell’anno e giorno dei desideri per i piloti di. Marcla prossima stagione correrà nel team Gresini, satellite Ducati. Lo spagnolo di Cervera ha fissato i suoi obiettivi per il 2024: “Nella prossima stagionecome prima cosa in. Nonavere altri. Se non ci saranno problemi di questo tipo, spero dicompetitivo per giocarmi il titolo”. Anche Bagnaia ha espresso i suoi desideri: “Spero innanzitutto di divertirmi, ma anche dicompetitivo e veloce.vincere più gare del 2023. Per quanto riguarda la vita privata, spero di sposarmi”. SportFace.