MotoGP | Alex Marquez | “Ducati | stagione positiva”

Dopo l’infortunio alla gamba procurato a giugno scorso durante il GP d’Italia, Alex Rins era tornato in pista in Giappone, Indonesia e Australia ... (sportface)

Non c’è niente di più saldo del legame tra due fratelli e in pista Alex e Marc Marquez hanno più o meno avuto modo di dimostrarlo. Lontano dalla ... (metropolitanmagazine)

...06 16 Danilo Petrucci ITA 715 102 7,01 17 Troy Bayliss AUS 224 33 6,79 18Barros BRA 115 18 6,39 19 Sete Gibernau SPA 107 18 5,94 20 Luca Marini ITA 308 56 5,50 Ducati - Giri veloci in''......capo meccanico nei team di Casey Stoner e dell'indimenticato Marco Simoncelli (oltre che diDe ... che dopo gli studi all'Istituto tecnico industriale lo ha visto conquistare i vertici del...Cosa chiedono i piloti MotoGP al nuovo anno che sta per arrivare Alla fine di un emozionante 2023, scopriamo quali sono i desideri di Marquez, Bagnaia, Martin e gli altri.Cosa si attendono i piloti per il 2024 La MotoGP ha pubblicato un video in cui i piloti hanno raccontato i rispettivi sogni per l’anno venturo. Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), Fabio Quartararo ...