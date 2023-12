Morto nei bombardamenti | Israele uccide un altro leader di Hamas

Questa novità ha messo in crisi tutta la famiglia ma soprattutto ha messo la Forresterguai. Il ... Peccato che il proiettile sia stato preso da Finn e che il ragazzo sia stato credutoper ...Dovre mmo con più onestà dire loro che non siamo stati in grado né di difenderlimomenti di ... Dopo 12 ore, arrivavi a Bari piùche vivo, lì dovevi aspettare ancora un paio d'ore che partisse ...Secondo quanto riportato da fonti isrealiane uno dei fondatori dell'ala militare di Hamas, Abdel Fattah Ma'ali, è stato ucciso ieri in un bombardamento a Gaza ...Incidente sul lavoro al porto di Bari: un 51enne, Angelo Rossini, ha perso la vita investito da un mezzo di sollevamento in retromarcia nelle manovre di spostamento dei container. A 51 ...