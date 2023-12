Montorio al Vomano | Ordinanza per Contenere il Numero di Cinghiali

(Di domenica 31 dicembre 2023) Teramo - Il Comune dialha emesso un'per affrontare il crescente problema della presenza dinel centro urbano, autorizzando, se necessario, l'abbattimento degli stessi. La decisione è stata presa dal sindaco Fabio Altitonante, poiché la presenza quotidiana diselvatici in libertà è diventata una problematica costante nel centro abitato. Prima di essere ufficializzata, l'ha ottenuto il parere favorevole preventivo dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), garantendo la conformità al piano di controllo regionale, anche in relazione alla prevenzione e al contenimento della peste suina africana (PSA). Il sindaco ha sottolineato la necessità di affrontare la crescente presenza di ...

