Montemesola | sindaco vieta petardi | fuochi pirotecnici e botti

(Di domenica 31 dicembre 2023) IldiIgnazio Punzi ha emesso un’ordinanza con validità dal 30 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, con la qualesul territorio l’utilizzo di. Un divieto che prevede sanzioni da 167€ fino a 500€ per i trasgressori e che però non si intende esteso adi artificio di piccole dimensioni, vulcani, girandole, stelle filanti e bengala. L’ordinanza, attuata anche in altri comuni della provincia, è volta innanzitutto al contrasto a vendita e utilizzo diillegali pericolosi per la pubblica incolumità e per gli stessi utilizzatori, vedasi ad esempio il caso del bimbo di 10 anni di Statte che ha perso tre dita a causa dello scoppio di un ...