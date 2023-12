Monopoly arriva in Lionsgate | avremo un film sul famoso gioco da tavola?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 dicembre 2023)nella famigliadopo il perfezionamento dell’acquisizione di eOne da parte di. Proprio ieri infattiha annunciato di aver chiuso l’acquisizione di eOne dalla precedente società madre Hasbro, cheha acquisito per 375 milioni di dollari, incassando l’assunzione di prestiti per il finanziamento della produzione. L’acquisizione porta 6.500e spettacoli nella libreria di, ma include anche i diritti di sviluppo cinematografico del marchiodi Hasbro, rappresentato anche dall’ormai iconico Mr.. Ilsuè in fase di sviluppo da diverso tempo, e le prime notizie erano emerse per la prima ...