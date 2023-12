Mo | sale a 25 bilancio vittime attacchi aerei nella Siria orientale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Damasco, 31 gen. (Adnkronos/Dpa) - Ildelledei presuntiisraeliani di ieri contro le milizie filo-iranianeè salito a 25. I raid effettuati sabato hanno preso di mira le postazioni presidiate dalle milizie filo-iranianecittàna di al-Bu Kamal e un convoglio in arrivo dal vicino Iraq, ha affermato l'Osservatoriono per i diritti umani. Leincludono 20 combattenti stranieri, quattro dei quali del movimento libanese Hezbollah sostenuto dall'Iran, e cinqueni. Ieri, l'osservatorio con sede in Gran Bretagna aveva affermato che gliavevano ucciso almeno 19 combattenti. Se ...