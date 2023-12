Mo | Netanyahu | ' che ne sarà di Gaza? ne parleremo quando Hamas sarà sconfitto'

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tel Aviv, 31 dic. (Adnkronos) - Le discussioni su ciò che accadrà nella Striscia didovranno aspettare "il giorno dopo" la fine della guerra ovvero fino alla sconfitta di. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamindurante una riunione del gabinetto, secondo i media israeliani. "Per poter parlare del dopodomani, bisogna prima arrivare qui - ha aggiunto il premier - Solo l'Idf avrà il controllo. Ovviamente, la Strisciasmilitarizzata. Non cialtra potenza tranne Israele".

Il premier israeliano Benjaminha lanciato oggi un aspro attacco al Sudafrica, dopoPretoria ha accusato Israele di aver compiuto a Gaza atti di genocidio e ha chiesto l'intervento della Corte internazionale di ...Da parte sua, il Ministero degli Esteri dell'Autorità Palestinese si è rammaricatocontinui a "rubare la gioia del mondo" in vista del nuovo anno e lo ha accusato di "aver preferito lo ..."Hamas non sarà più una minaccia per Israele" Tel Aviv, 31 dic. (askanews) - Israele sta "combattendo su tutti i fronti" una guerra che durerà ancora ...VITERBO – Come anticipato nella tradizionale conferenza di fine anno, il turismo anche nel viterbese registra un aumento significativo con il Turismo di Ritorno. Il Lazio, grazie anche all’attrattiva ...