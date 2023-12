Mo | ministro israeliano chiede ritorno coloni ebrei a Gaza dopo la guerra

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tel Aviv, 31 dic. (Adnkronos) - Israele dovrebbe discutere la ripresa degli insediamenti civili all'interno della Striscia dicome parte della sua pianificazione per l'enclave una volta rovesciato il governo di Hamas. Lo ha detto ildelle Finanze Bezalel Smotrich, negando che qualcuno dei circa 2 milioni di residenti disia innocente endo che Israele “incoraggi l'emigrazione volontaria” dal territorio. Parlando al notiziario di Channel 12, il leader del partito di estrema destra Sionismo religioso ha anche raddoppiato il suo rifiuto di trasferire i pagamenti delle tasse all'Autorità Palestinese per paura che il denaro possa arrivare a, rinunciando alle pressioni degli Stati Uniti. “Avremo un controllo di sicurezza e avremo bisogno che ci sia un controllo civile”, ha ...

Tel Aviv, 31 dic. (Adnkronos) - Il governo israeliano ha approva to la nomina di un nuovo ministro degli Esteri per sostituire Eli Cohen, che ... (liberoquotidiano)

Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu in conferenza stampa. Netanyahu ha ribadito che l'obiettivo principale dell'operazione israeliana è la distruzione totale di Hamas ...