Mo | Idf arresta 16 persone in Cisgiordania

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ramallah, 31 dic. (Adnkronos) - Almeno 16sono statete dalle forze israeliane innel corso di raid notturni dell'Idf. Lo ha affermato in un comunicato il Club dei Prigionieri Palestinesi. I raid hanno avuto luogo in tutta la, comprese Nablus e Hebron, ha affermato il gruppo per i diritti dei prigionieri. Il numero totale di arresti effettuati dalle forze israeliane dal 7 ottobre ammonta a 4.876, aggiunge la nota.

