Mo | Hezbollah | ' combattimenti continueranno finché non si fermerà guerra a Gaza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Beirut, 31 dic. (Adnkronos) - Un importante leader diha affermato che ial confine settentrionale di Israelenon silae che la risposta dell'organizzazione paramilitare sarà più forte. Naim Qassem ha aggiunto che Israele sta “cercando di dimostrare di avere delle opzioni” per aiutare a rimpatriare i residenti israeliani sfollati e cacciaredall'area di confine. “Israele non è nella posizione di imporre le sue opzioni”, ha detto Qassem, avvertendo che “prima deve fermare ladiafcessi anche lain Libano. I persistenti bombardamenti sui civili in Libano significano che la risposta ...