Mo | governo israeliano approva nomina nuovo ministro degli Esteri

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tel Aviv, 31 dic. (Adnkronos) - Ilhato ladi unper sostituire Eli Cohen, che diventeràdell'Energia come parte di una rotazione ministeriale prestabilita, si legge in una dichiarazione del. Cohen continuerà a servire come membro del gabinetto di sicurezza mentre Yisrael Katz ricoprirà il ruolo diAffari, si legge nella nota. Le nomine sono soggette all'zione parlamentare israeliana.

È stato raggiunto un accordo per il rilascio di 50 donne e bambini rapiti dal gruppo palestinese Hamas. Il governo israeliano ha approva to l’accordo ... (periodicodaily)

Secondo il New York Times, il governo Netanyahu e i funzionari israeliani aveva no ricevuto il piano di battaglia di Hamas per l'attacco del 7 ottobre ... (247.libero)

...che da mesi chiede alla prima ministra Sheikh Hasina al potere l ' istituzione di un... la sera prima della morte di due donne cristiane colpite da un cecchinoil 16 dicembre, i ...Hamas, è il messaggio riportato aldal Mossad, sarebbe pronto a negoziare un accordo per il rilascio di 40 - 50 persone, tra cui donne, adulti e malati, in cambio di un cessate il ...Yotam Haim, uno dei tre ostaggi uccisi dai soldati israeliani nella Striscia di Gaza due settimane fa, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco circa 15 minuti dopo gli altri… Leggi ...Tel Aviv, 31 dic. (Adnkronos) – Il governo israeliano ha approvato la nomina di un nuovo ministro degli Esteri per sostituire Eli Cohen, che diventerà ministro dell’Energia come parte di una rotazione ...