Mo | Cameron | ' Iran condivide responsabilità di prevenire attacchi Houthi'

(Di domenica 31 dicembre 2023) Londra, 31 dic. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri britannico Davidafferma di aver chiarito in una telefonata con il ministro degli Esteriiano Hossein Amirabdollahian che l'ladiglinel Mar Rosso. “Ho chiarito che l'ladiquesti, dato il suo sostegno di lunga data agli”, ha scritto su X, aggiungendo che gli“minacciano vite innocenti e l'economia globale”.

