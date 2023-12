Mo | al Jazeera | ' 64 palestinesi uccisi e 186 feriti a Gaza nelle ultime 24 ore'

10 nov 16:06 Fonte Israele: nessuna intesa per scambio di prigionieri 'Non cè¨ alcuna definizione di un'intesa relativa ad uno scambio di prigionieri ... (247.libero)

...carestia L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati(... 31 dic 00:39 Gaza, media: 12 morti in raid Israele su case a Zawaida L'emittente araba Al...Lo riferisce la tv qatariota Al, secondo cui il bilancio aggiornato nei mortidall'inizio della guerra è di 21.672 mentre altre 56.165 sono state ferite. Nelle sole ultime 24 ore, ...• È l’85esimo giorno di guerra: «Più di 21.600 palestinesi morti», di cui circa 8mila bambini, secondo Hamas. In Israele 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre. • Netanyahu: «Avanti per molti mesi, ...Dodici civili palestinesi sono rimasti uccisi nell’attacco israeliano contro una casa di Zawaida, nella zona centrale di Gaza. Lo riferisce la tv qatariota Al Jazeera, secondo cui il bilancio ...