Mo | 10 persone ferite nei raid israeliani a Khan Younis | un palestinese ucciso a Rafah

FOTO/ Incidente in città tra auto - due persone ferite Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’Incidente della serata di ieri di Via Umberto Nobile, un nuovo sinistro e’ stato registrato in Via Serroni. ... (anteprima24)

Grave incidente a Roma - chiusa temporaneamente la via Salaria : ferite almeno 5 persone Gravissimo incidente per le strade di Roma, le forze dell’ordine e l’Anas chiudono temporaneamente la via Salaria. Un incidente ha causato la ... (ilcorrieredellacitta)

Incidente a Solaro sulla Saronno-Monza - 5 persone ferite Un Incidente sulla Saronno-Monza a Solaro ha causato il ferimento di 5 persone questa sera, sabato 16 dicembre. L’Incidente è avvenuto poco dopo le ... (ilnotiziario)

Studentessa spara a scuola e poi si suicida : ferite 3 persone. Accade in Russia Tragedia in Russia: una Studentessa ha aperto il fuoco stamane in una scuola con una pistola e ha ferito tre persone per poi suicidarsi. L'articolo ... (orizzontescuola)