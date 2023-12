Miriam Leone è diventata mamma | la prima foto dall’ospedale | la scelta del doppio cognome

Leggi su open.online

(Di domenica 31 dicembre 2023) Èl’attrice, che ha annunciato sui social la nascita del piccolo OrlandoCarullo. «Amore infinito, grazie alla vita – scrive l’attrice nel post – a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi». L’attrice, 38 anni, è sposata da due anni con il manager e musicista Paolo Carullo. Il loro primo figlio è nato il 29 dicembre, come riporta il braccialetto applicato in ospedale. Nessun gender reveal party Per tutta la durata della gravidanza, l’attrice e il suo compagno avevano deciso di non voler sapere il sesso del nascituro. Nessun gender reveal party per l’attrice quindi. Di recente, lei stessa aveva raccontato: ...