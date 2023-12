Miriam Leone è diventata mamma | ecco il nome scelto per il bebè

Leggi su isaechia

(Di domenica 31 dicembre 2023)ha dato alla luce il suo primo figlio, frutto dell’amore con Paolo Carullo, con il quale è convolata a nozze nel 2021 a Scicli, in Sicilia. L’attrice ha annunciato di essere in dolce attesa con un post social, comunicando successivamente che ilsarebbe stato un maschietto. Poco fa,ha condiviso su Instagram un messaggio in cui ha svelato di aver partorito lo scorso 29 dicembre, e che ildel suo primogenito è Orlando. Nello scatto, l’ex Miss Italia ha mostrato la mano del neonato scrivendo: È nato il nostro bambino … OrlandoCarullo…Amore infinito…Grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas…Siamo ...