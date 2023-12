Miriam Leone è diventata mamma | “È nato Orlando”

(Di domenica 31 dicembre 2023). L’attrice ha annunciato la nascita del primo figlio, avuto con il marito Paolo Carullo. Il bambino èil 29 dicembre, ma solo oggi la neoha condiviso la notizia con i follower attraverso un post pubblicato su Instagram. Nella foto social si vede la manina del piccolo: “Èil nostro bambinoCarullo…Amore infinito… Grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… Siamo felicissimi”, si legge nel post. Un bel regalo di fine anno per la coppia, travolta dai messaggi di auguri dei fan.e papà hanno deciso di ...

È nato il figlio di Miriam Leone. L'attrice ha dato l'annuncio su Instagram, postando uno scatto della manina del bebè. "È nato il nostro bambino... Orlando Leone Carullo ! Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito..."