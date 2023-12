Miriam Leone è diventata mamma | è nato Orlando Leone

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 31 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione: l’attrice e suo marito Paolo Carullo hanno dato il benvenuto a. L’annuncio è stato comunicato sui social con un dolcissimo post che ha raccolto tantissimi commenti dai fan che non vedevano l’ora di poter conoscere il nome e il sesso del nuovo. Infatti, la coppia aveva deciso di non svelare nulla e tenersi la sorpresa proprio per il giorno della nascita....