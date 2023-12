Miranda | l’arrivo al Milan slitta a luglio | svelato il motivo

Leggi su dailymilan

Posticipato lo sbarco di Juanin rossonero: il Betis chiede un conguaglio, Casacongela l'operazione.Juannon arriverà alnel mercato di gennaio. Il terzino spagnolo resterà nella Liga fine al termine della stagione e solo in estate, a scadenza di contratto con il Betis Siviglia, si trasferirà in rossonero. L'operazione non andrà in porto nelle prossime settimane perché il club andaluso chiede un indennizzo che Via Aldo Rossi non intende pagare.La cifra richiesta dal Betis per far partirea gennaio è di circa 3 milioni di euro. Ilci ha riflettuto a lungo e alla fine ha scelto la strada dell'attesa: se ne riparlerà a fine campionato, quando appunto il giocatore sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.