Minimo sforzo massima resa | 3 look per iniziare bene l’anno

Leggi su amica

(Di domenica 31 dicembre 2023) GUARDA LE FOTOche funzionano: i migliori outfit autunno inverno 2023-2024 Nuovo anno, nuovi buoni propostiti. Inutile imporsi obbiettivi irraggiungibili, a volta basta poco per rendere migliore qualcosa che non funziona. La moda lo sae propone styling capaci di rivoluzionarebanali, rispondendo alla domanda come vestirsi a gennaio? Quale miglior modo per inaugurare il 2024 se non con outfit vivaci e semplici da replicare, che strizzino l’occhio alla fortuna attraverso i trend di stagione. Chi ben comincia è a metà dell’opera: 3per compiere il primo passo nell’anno nuovo in grande stile. Un tocco di rosso portafortuna Se non bastasse la tradizione, che consiglia di indossare qualcosa di rosso per la ...