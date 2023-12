Milano | guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni alla Stazione Centrale | ritardi fino a 120 minuti

(Di domenica 31 dicembre 2023) Disagi per i viaggiatori (anche) nell’ultimo giorno dell’anno. Questa mattina, 31 dicembre, si è verificato undideidi. Sono in corso gli accertamenti del personale tecnico, fa sapere Rfi, per chiarire le cause del problema, che si è verificato all’ingresso di un convoglio regionale nell’infrastruttura del capoluogo lombardo intorno alle 10.40. Questo ha causatoa 120e cancellazioni di alcuniprima che la situazione iniziasse lentamente a tornarenormalità. Leggi ...

Sant’Ambrogio nero per Trenord: treni fermi e ritardi in serata anche sulla Milano-Asso . In mattinata stessa sorte per le linee di Saronno e per un ... (ilnotiziario)

