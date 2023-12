Milanmania | per Pioli il 2023 è da 6 | per i tifosi è stato orribile Giù le mani da Leao | è una vittima

Il Milan non deve commettere l'errore di sottovalutare l'Europa League e i suoi tifosi non devono essere troppo schizzinosi: in questo... (calciomercato)

E' stato l'anno dei 5 derby persi , dell'eliminazione in Coppa Italiamano di un Torino con un uomo in menobuona parte della gara (a S. Siro). L'anno in cuipoche gare il pensiero andava ...Gli altri Una rete e due assistReijnders, così come Loftus - Cheek. Musah a 20 anni ha giocato qualcosa come 1200 minuti e ha fatto anche un assist. Okafor in 400 minuti autore di 2 gol e un ...Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha concesso un'intervista a Sportmediaset in cui è tornato a parlare dell'uscita dalla Champions ricadendo in Europa League, del ritorno di Ibra e del suo futuro ...