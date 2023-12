Milan | Zeroli il futuro è ora | ecco perché potrebbe essere fondamentale

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... (calciomercato)

Al 74' debutta Kevin, 2005, Primavera. Dopo Camarda e Simic tocca a lui, ennesimo giovane di Pioli. Un paio di minuti dopo essere entrato si prende subito gli applausi del pubblico per un affondo sulla fascia con ...Ha esordito(pochi minuti, per la carità ) e paradossalmente ilha giocato meglio quando si è ritrovata a contrastare gli avversari senza molti titolari segno che la sua crisi è più ...Esordio Zeroli, il sogno del centrocampista: «Emozione incredibile». Le parole del giovane rossonero Tanta emozione per il centrocampista del Milan Zeroli. Il giovane rossonero ha fatto il suo esordio ...Blog Calciomercato.com: Un Milan terrorizzato (a dir poco) ha fatto suo il match della paura contro un Sassuolo in caduta. I rossoneri hanno vinto grazie alla pura forza dei ...