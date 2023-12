Milan | torna Gabbia | stop per Miranda

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ilsta provando a regalare a Pioli qualche difensore nel mercato invernale:è vicino al ritorno, mentre difficile arrivare aNelle prossime ore l’emergenza difesa per Stefano Pioli dovrebbe in parte essere mitigata dal ritorno in rossonero di Matteo. Il Villarreal ha ufficializzato ieri l’acquisto di Eric Bailly a parametro zero. Pertanto l’ex rossonero potrà lasciare il club spagnolo e fare ritorno a. Sembra invece sulla via del tramonto l’ipotesi Juan: a bloccarla i 4 milioni che il Betis chiede per un giocatore in scadenza di contratto a giugno.