Milan | spunta Brassier | la verità sulla valutazione e un top club da superare

(Di domenica 31 dicembre 2023) Nelle ultime settimane Moncada e D’Ottavio, con il supporto dell’area scouting, hanno girato molto l’Europa per cercare nuovi...

Thilo Kehrer , centrale del West Ham, è uno degli obiettivi del Milan per la difesa. Il giocatore interessa anche ad un'altra squadra italiana (pianetamilan)

Martin Erlic , Difensore del Sassuolo , potrebbe interessare al Milan per il Calciomercato di gennaio. Affidabile e davvero poco costoso (pianetamilan)

Calciomercato, Giroud nel mirino dell'Atletico e non solo: la situazioneSia Griezmann che ...anche l'Arabia Saudita che tiene d'occhio il calciatore. Lì gli offrirebbero uno stipendio ...Nella doppia sfida alla squadra di Alonso lasolo Edoardo Bove che fa deflagare un Olimpico ... al quarto posto in coabitazione con il. Getty Images 5 novembre Roma - Lecce 2 - 1 (Lukaku) ...Dragusin potrebbe quindi presto diventare un nuovo giocatore del Tottenham, considerando che non sarà un grosso problema trovare un accordo salariale ...Il Milan è alla ricerca di un'alternativa a Theo Hernandez e Juan Miranda del Betis Siviglia potrebbe essere la soluzione.