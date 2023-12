Milan-Sassuolo 1-0 | Pulisic MVP della partita di San Siro | Serie A News

1 La prestazione di Rafael Leao, in, ultima gara del 2023 dei rossoneri di Pioli, non ha senz'altro convinto. Il portoghese, al momento della sostituzione, è stato beccato da alcuni fischi da parte dei tifosi presenti a ...Le gare in programma per il turno della competizione tricolore sono- Cagliari, Atalanta -, Roma - Cremonese e Juventus - Salernitana . Sono ufficiali, intanto, le designazioni ...Il sito IlMilanista.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei ...Tanto per esemplificare, al Milan, si è parlato anche di un attaccante di valore ... arrivano fino ai rossoneri che battono il Sassuolo, nonostante l'anticipato e inopportuno viaggio turistico a Miami ...