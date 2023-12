Milan | rinnovo in salita per Maignan | il motivo

Davide Calabria ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025, ma in via Aldo Rossi sono già iniziati i lavori per il suo rinnovo .... (calciomercato)

"Poco fa mi ha detto che era già in palestra ad allenarsi": nessuna pausa per Radu Dragusin , autore del gol che ieri sera ha... (calciomercato)

"Poco fa mi ha detto che era già in palestra ad allenarsi": nessuna pausa per Radu Dragusin , autore del gol che ieri sera ha... (calciomercato)

... dove ilha vinto di misura sul Sassuolo 'salvando' la panchina di Pioli. 'Le critiche mi ... Prima la questione, alla fine risoltasi in maniera positiva, poi i problemi fisici che lo hanno ...Non solo i partenopei, ma anche ilè alla caccia del dopo Pioli: l'allenatore, che ha il ... con il contratto del croato che è in scadenza a giugno ma ilnon sembra arrivare.Rinnovo Kjaer, il difensore centrale danese resta in scadenza di contratto a giugno: la posizione del Milan Come riferito da calciomercato.com, in casa Milan Simon Kjaer deve ancora conoscere il propr ...Rinnovo Maignan, l’abrogazione del Decreto Crescita può complicare le cose Le ultime sul prolungamento del portiere francese Un tema ancora caldo nel calciomercato Milan è quello relativo al rinnovo ...