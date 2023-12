Milan | Pioli su Hernández | ‘Se gioca sempre concentrato è incredibile’

"Non do un voto al 2023 , ma credo sia stato un anno da giudizio sufficiente". Stefano Pioli tira le somme dopo la vittoria per 1 - 0 sul Sassuolo ed ... (247.libero)

(Adnkronos) – Il Milan sconfigge 1-0 il Sassuolo oggi 30 dicembre in un match in calendario per la 18esima giornata di Serie A. A decidere la ... ()

e il rinforzo per la difesa Moncada e D'Ottavio cercheranno un altro difensore , con la ... Dobbiamo riuscire a dare auna rosa completa, abbiamo i problemi che tutti conosciamo ma ci stiamo ..., blitz per Roberto De Zerbi: tifosi in delirio, incubo per StefanoQualche fischio è piovuto sulla testa di Rafael Leao al momento della sostituzione. Il portoghese è stato cambiato a dieci minuti dalla fine nella sfida contro il Sassuolo, con Pioli che ha deciso di ...Inizia come si era chiuso il 2022 il nuovo anno per il Milan, ovvero con l’infermeria che continua ad affollarsi e che lascia Pioli con una rosa ... Archiviato il 2023, é tempo di bilanci anche in ...