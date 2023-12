Milan | Olivier Giroud non segna in Serie A dal 26 agosto a San Siro

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023)non ha trovato il gol ieri sera contro il Sassuolo. Il francese nonin casa a San, nel campionato diA, da ben otto partite: era il 26, nella sfida vinta per 4-1 contro il Torino. A suo favore, però, lontano dao la punta rossonera ha trovato la via della rete il 9 dicembre contro l’Atalanta, nel match perso 3-2. Ieri sera non è stata una grande prestazione del bomber ex Chelsea, ma ciò che contava erano i tre punti: il Diavolo li ha portati a casa battendo il Sassuolo 1-0 con gol di Pulisic.ha postato su Instagram un’immagine che celebra la forza del gruppo di Pioli: “Vittoria importante, continuiamo così! Insieme“, si legge. SportFace.