Milan | non sei ancora guarito! E questa immagine lo dimostra … FOTO

A lui, a sua immensità calcistica Marco Van Basten, Pallone d'Oro per più anni nel Milan berlusconiano, non è mai capitato. E probabilmente, ieri ... (247.libero)

I voti di Milan - Sassuolo : Stefano Pioli non convince del tutto le testate giornalistiche, positive invece per Bennacer Ma come ha giocato il ... (calcionews24)

Olivier Giroud non ha trovato il gol ieri sera contro il Sassuolo. Il francese non segna in casa a San Siro , nel campionato di Serie A, da ben otto ... (sportface)

A partire da un ritorno ormai annunciato da giorni, vale a dire quello di Matteo Gabbia al. L'... Il terzino sinistroha comunque rinnovato con gli andalusi e potrebbe rimanere un obiettivo ...I nerazzurrivanno oltre il pareggio per 1 - 1 sul campo del Genoa. La squadra di Inzaghi si ... Con lo stesso risultato ilsupera in casa il Sassuolo (gol di Pulisic) e mantiene così il terzo ...Guardando al mercato, il 2023 non ha visto le squadre italiane a fare spese folli, se rapportate ai numeri da capogiro della Premier League. Tuttavia, non sono mancati gli investimenti, soprattutto da ...Djamel Belmadi, selezionatore dell'Algeria, ha commentato la convocazione di Ismael Bennacer per la Coppa d'Africa.