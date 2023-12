Milan | Leao risponde ai fischi contro il Sassuolo | “Sarò sempre io contro me stesso”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Rafaelnon ha certo convinto in, ultima gara del 2023 dei rossoneri di Pioli. Il portoghese è stato ancora beccato da alcunida parte dei tifosi presenti a San Siro, che non hanno certo apprezzato la prestazione del classe ’99. Quest’ultimo ha risposto dopo poche ore sui social, con un post che ricapitola il meglio dell’anno e una didascalia eloquente: “iome: grazie 2023, 2024 stiamo arrivando”. Il post disu Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Lea?o (@iamrafae93) SportFace.

Franco Ordine sul Corriere dello Sport ha provato a dare una sua lettura ai fischi fatti dai tifosi del"Ha fatto poco per meritarsi l'ovazione ma non i fischi": lo scrive Franco Ordine sul Corriere dello Sport ed il soggetto è Rafa, autore dell'ennesima prestazione poco convincente ......diL'insieme di queste stranezze, sommato ovviamente a una serie di risultati più prevedibili, sta creando una mischia molto affollata in zona Champions (e altri posti europei). Il...Messaggio social del portoghese, criticato da parte dei tifosi contro il Sassuolo: "Sarò sempre io contro me stesso" ...Le voci più autorevoli dei giornali hanno commentato oggi la prestazione del Milan contro il Sassuolo. Luci e ombre per la squadra rossonera.