Milan | incubo infortuni! Ecco la lista degli stop in attacco

(Di domenica 31 dicembre 2023) Uno dei temi più importanti in casa, oltre a Stefano Pioli, è quello che riguarda gli infortuni. Ladei ko in

L' Atalanta batte 3-1 in rimonta la Salernitana nel posticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A e si issa al settimo posto in ... (liberoquotidiano)

No, il Milan sembra proprio non vedere la luce in fondo al tunnel. contro la Salernitana all'Arechi soltanto un pareggio, un 2-2 strappato ... (liberoquotidiano)

Uno dei temi più importanti in casa Milan , oltre a Stefano Pioli, è quello che riguarda gli infortuni. La lista dei ko in difesa (pianetamilan)

Ilveniva dal pareggio inglorioso di Salerno, mentre il Sassuolo stava scivolando verso l'della retrocessione. Gli emiliani, tuttavia, sembravano più preoccupati di tenere Giroud e Leao ...... quello che sembrava essere un set più esaltante per la Sieco, si trasforma in un. Nel ...rimonta contro un Siena che può permettersi il lusso di sostituire (momentaneamente) Tallone con. È ...Almeno per ora Stefano Pioli resta sulla panchina del Milan ma le grandi manovre per la sua sostituzione sono già cominciate. Il nome caldo, nonostante il suo passato juventino ...La seconda parte di un 2023 da ricordare per il Monza LUGLIOLasciano il Monza per fine contratto o fine prestito: Marlon, Donati (che ...