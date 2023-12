Milan giovane e italiano | come può cambiare il calciomercato nel 2024

Esordio in serie A, questa sera, per il giocatore deldi Stefano Pioli, Kevin Zeroli , nato a Busto Arsizio e cresciuto in provincia di Varese. ... Ilcentrocampista è capitano e punto ...Un minuto più tardi, tra le fila dei rossoneri entra in campo ilZeroli che esordisce così ... Ilrimane in terza posizione, salendo a quota 36. Il Sassuolo continua invece la sua striscia ...Il Milan e Stefano Pioli avranno il primo rinforzo dal mercato invernale: accordo totale tra i club, il calciatore in arrivo a Milano ...Stefano Pioli si affida ancora ai giovani e al 74esimo minuto di Milan-Sassuolo fa esordire Kevin Zeroli, diventando il sesto calciatore under 20 a scendere in campo in questa stagione.