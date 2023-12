Milan | Coppa Italia e campionato | il calendario di gennaio

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il 2023, per il, si è chiuso con la vittoria per 1-0 sul Sassuolo. Un successo che permette ai rossoneri, al momento terzi in classifica, di respirare dopo un momento difficile. La formazione di Stefano Pioli, nelle ultime settimane, ha infatti faticato più del dovuto, scivolando a -9...

Il ct dell’Algeria Djamel Belmadi ha reso noti i convocati per la Coppa d’Africa , che si terrà in Costa d’Avorio tra il 13 gennaio e l’11 febbraio. ... (sportface)

Claudio Ranieri , allenatore del Cagliari, in conferenza stampa ha lancia to la sfida al Milan in vista della prossima gara di Coppa Italia (pianetamilan)

Il Milan saluta questo 2023 con una vittoria che può valere tanto per la classifica e per il morale. I tre punti sono arrivati grazie... (calciomercato)

Servirebbe anche Luvumbo, ma il giocatore non ci sarà: via ind'Africa dopo la gara di martedì inItalia contro il. Niente speranze, lo ha confermato Ranieri. E allora avanti senza ...... inguardabile e fischiato, piuttosto di inserire Chucu , che dopo la sfida diItalia ... Finiremo la stagione con Pioli in panchina, uno degli allenatori più longevi nella storia del, eppure ...Con Bennacer assente e questo Loftus Cheek il centrocampo del Milan rischierà di essere sovrastato da ogni ... piuttosto di inserire Chucu, che dopo la sfida di Coppa Italia raggiungerà la sua ...Martedì contro il Cagliari in Coppa Italia il nigeriano a disposizione di Pioli. Federazione algerina inflessibile per il centrocampista ...