Milan | Chukwueze titolare in coppa Italia

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... (calciomercato)

Sono state diramate le convocazioni ufficiali per la Coppa d’Africa 2024, in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio. Il Milan perderà ... (sportface)

- Jovic recupera e giocherà titolare insieme ae Leao che non riposerà. Florenzi dal 1 . CAGLIARI - Oristanio fa coppia con l'ex di turno Lapadula dal 1 , pronto dalla panchina ......è durata ottantuno minuti quando Pioli ha deciso di sostituirlo per mandare in campo: una ... è elemento imprescindibile all'interno della rosa del. Da un giocatore con le sue ...Il Milan mostra interesse per il giovane talento americano Giovanni Reyna del Borussia Dortmund. Scopri i dettagli.Fischiato al momento della sostituzione nell'ultimo match di campionato, Leao ha voluto rispondere sui social con parole forti ...