Migranti | continuano gli sbarchi | nel 2023 aumentati del 50% e Piantedosi ammette il fallimento del governo

... le personea partire da Libia e Tunisia, e a sbarcare in Italia. Perché Perché i soccorsi delle ONG non sono un pull factor". Ma intanto, al 30 ottobre imorti e dispersi nel ...... le personea partire da Libia e Tunisia, e a sbarcare in Italia. Perché Perché i soccorsi delle ONG non sono un pull factor'. Ma intanto, al 30 ottobre imorti e dispersi nel ...Per il ministro dell'Interno il dato sugli arrivi in Italia nel 2023 'non coincide certo con l'obiettivo delle politiche del governo contro il traffico di esseri umani' ...Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha rilasciato una dichiarazione in cui ammette che il numero di arrivi di migranti in Italia nel 2023 non coincide con l'obiettivo delle politiche del govern ...