Mia madre dice che sono un’ingrata | mi rinfaccia il tempo che non trascorro con lei

Leggi su dilei

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tre anni fa miaè rimasta vedova, e nonostante nella città in cui viveva poteva contare su una vasta rete di amicizie, sorelle, cugine, ha deciso di trasferirsi dalla Campania alle Marche, dove viviamo io e mio fratello. Premetto che mio fratello non ha figli, mentre io ne ho due che hanno 12 e 15 anni. Un anno e mezzo fa, quando si è spostata qui vicino, ho fatto di tutto per aiutarla a inserirsi e mantenersi attiva: le ho presentato persone nuove sue coetanee, le ho proposto corsi di ginnastica per la terza età, di ballo (le è sempre piaciuto ballare, ma a mio padre invece no), corsi di varia natura tra cui l’università della terza età (che ha sempre detto di voler frequentare), ma la sua risposta è sempre stata: “No, non mi va. Non me la sento. Cosa ci vado a fare…” e viando. Ha deciso quindi che la sua unica missione erano i nipoti. Ora, ...