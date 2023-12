“Mi prendi per il c…?” Laura Pausini interrompe il concerto e se la prende con un fan

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo , ha dato il via libera al L’apprendistato nella Pa. Di fatto, l’esponente ha firmato il ... (ildifforme)

L'imprenditore condannato per truffa si fuma le cartelle esattoriali da 50 milioni di euro e le usa per pulirsi la Lamborghini . Il protagonista è ... (ilgiornaleditalia)

In anonimato e lontano dai riflettori, un imprenditore locale di Lodi ha regalato 400 biglietti a studenti e studentesse della città per assistere ... (open.online)

Alcuni studenti avranno bisogno di finanziamentipagare le tasse universitarie presso un'... Maprecauzioni quando pratichi sport avventurosi, in particolare attività subacquee.Tra le proiezioni(i titoli sono disponibili online) si segnalano anche quellei più piccoli, come "Il faraone, il selvaggio e la principessa" al Nuovo Eden (ore 16, 6,50 euro intero), "il ...FARMACIE DI TURNO Terni: Bianchi e Properzi il 31 dicembre, Conti e Falchi a Capodanno (notturno Comunale 1). Narni: Pallotta il 31 dicembre, Alberti a Capodanno. Amelia: via ...Fabio Balsamo racconta l’esordio in prima serata su Rai2 al fianco di Ciro Priello: “Ormai siamo una coppia di fatto televisiva” ...