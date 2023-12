Messaggio di fine anno del presidente Mattarella | pace non è astratto buonismo ma realismo Ai giovani | l' amore non è dominio né possesso

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 31 dicembre 2023) «È indispensabile fare spazio alla cultura della. Alla mentalità di. Parlare di, oggi, non è. Al contrario, è il più urgente e concreto esercizio di, se si vuole cercare una via d’uscita a una crisi che può essere devastante per il futuro dell’umanità». Lo dice ildella Repubblica, Sergio, nel discorso di. «Sappiamo...