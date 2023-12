Messa di Capodanno e Te Deum di Papa Francesco in tv domenica 31 dicembre | orario e dove vederla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 31 dicembre 2023)di, quando evedere il Tedi. Le indicazioni per seguire la funzione in diretta tv. Dopo le varie celebrazioni natalizie, che ha invitato tutti a pregare per le condizioni di coloro che stanno affrontando la guerra e subiscono il fuoco incrociato delle armi, accompagnerà i fedeli anche in questa fine dell’anno. E li terrà per mano a inizio anno, nel 2024, con le messe e le liturgie da seguire anche in diretta tv e streaming. La domanda di molti, però, è solo una: quando ci sarà ladi? E a che ora si terrà il tradizionale Te? Il Tedi312023 Come da ...